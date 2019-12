Gewapende overval door meerdere gemaskerde daders op woning in Roosendaal

Veldrit Essen Quinten Hermans grijpt zijn kans in Essen

16:59 Quinten Hermans weet wanneer hij zijn slag moet slaan. ,,Als de grote namen er niet zijn, moet je pakken wat je pakken kunt", zei de 24-jarige Belg nadat hij was gehuldigd als winnaar van de Ethias-cross in Essen. In het grensdorp bleef hij Laurens Sweeck en Tom Pidcock ruim voor. ,,Toch ook mooie namen trouwens", zei de Telenet met gepaste trots over de mannen die hij achter zich had gelaten.