‘Geveltuintjes en groter riool prima, maar doe ook iets aan de snelheid in de straat’

Over die aanpak niks dan lof bij de omwonenden van Beatrixlaan, dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en Strijmondlaan. Anders ligt dat met de verkeerveiligheid in genoemde straten. Breed gedragen is de roep om het gedeelte waar 50 in het uur gereden mag worden, in te richten als 30 kilometer zone.

Quote Ik voel wel voor 30 kilometer-zo­ne, zeker met kinderop­vang en speelveld­je langs deze straat Jan Mollen, Wethouder Halderberge

Wethouder Jan Mollen stuurt daar ook wel op aan. ,,De doorgaande route laat, komende vanuit Standdaarbuiten eerst 80 kilometer per uur toe, vervolgens binnen de komgrens 50 en een kilometer verderop begint vanaf het Wilhelminaplein de 30 kilometer zone, als zodanig ingericht met drempels. Een directe overgang van 80 naar 30 is niet toegestaan. Maar ik voel er veel voor om de 30 kilometer-zone een stuk op te schuiven ten faveure van zoveel mogelijk omwonenden. Te meer omdat ook de kinderopvang en een speelveldje aan dat weggedeelte grenzen waar nu 50/uur en klaarblijkelijk te hard gereden wordt.‘’

Meer privacy dankzij geveltuintjes

Specifiek aan de Beatrixlaan worden zo'n veertig huishoudens verblijd met een geveltuintje. ,,We willen meer groen. Dit gedeelte langs de route heeft brede trottoirs, daar kan best wat van af voor een tuintje‘’, aldus projectleider Leo Kaan. ,,De bewoners reageerden positief, het biedt meer privacy want geen directe inkijk meer van passanten op het trottoir.‘’