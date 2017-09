Gevaarlijke takken verwijderd boven fietspad in Roosendaal

Deskundige over bijtende hond: 'Een goed gesprek aangaan kan 'ie niet'

16:49 KRUISLAND - Je had er eigenlijk bij moeten zijn om er een goed oordeel over te geven. Maar dat een hond op zo'n gruwelijke manier aan zijn eigen baas gaat hangen is zeker niet normaal. Dat zegt Brenda Hoppema van Hondentraining Kruisland over één van de twee bijtincidenten van afgelopen weekend in de regio.