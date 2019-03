Gevaarlijke situatie voor fietsers bij keet Borchwerf II

VIDEO Vrouw zwaarge­wond na aanrijding met dixi in Oud Gastel

11:45 OUD GASTEL - Een automobiliste is maandagochtend zwaargewond geraakt nadat ze met haar auto in botsing kwam met een losgeraakte dixi. Dit gebeurde op de A17 ter hoogte van afrit Oud Gastel. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.