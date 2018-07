Getuigen plofkraak in Roosendaal, 'Zo'n enorme knal, ik zat gelijk rechtop in bed'

Davy van Hove woont naast de bank in de Kroevenlaan. ,,Ik zat gelijk rechtop in bed door de enorme knal. Toen ik beneden kwam rook ik de stank van de explosie al. 112 gebeld en daarna ben ik gaan rennen en zag ik bij de bank drie gasten vloekend wegrijden op een scooter."



Van Hove zag de drie mannen in zwarte kleding wegrijden op een scooter in de richting van Tolberg. ,,Ik dacht dat ze een tas vast hadden, maar dat kon ik niet goed zien in het donker."



De schade is enorm aan de panden vertelt Van Hove. ,,Er zitten scheuren in de muren van de huisartsenpost, de ramen zijn kapot en bij de apotheek staat alles blank."