Getuige schoot direct te hulp na ongeluk in Rucphen: 'Wat ik aantrof was afschuwelijk'

Vlak voor het ongeluk scheldt hij nog op de twee inzittenden van het witte busje. De auto vliegt langs hem heen, zo beschrijft de mountainbiker, die zijn verhaal graag anoniem doet. Het busje haalt hem in met een veel hogere snelheid dan de toegestane 60 kilometer per uur. ,,'Wat een...'', scheldt hij hardop. ,,Ik had op dat moment al het gevoel: dit kan nooit goed gaan.''

De politie kan nog niet aangeven of de twee ook echt te hard hebben gereden. Het onderzoek daarnaar loopt nog, waarvoor onder andere gegevens uit de auto worden uitgelezen. Het duurt volgens een woordvoerder nog enige tijd voor de resultaten daarvan bekend zijn.

Geur van verbrand rubber

De mountainbiker fietst op zo'n 200 meter afstand, als hij doorheeft dat er iets gruwelijk misgaat. ,,Ik hoorde het geluid van blokkerende wielen en rook al snel de geur van verbrand rubber.'' Het busje blijkt op een kerende auto te zijn geknald, is van de weg geraakt en tegen een boom geklapt.

Heel snel is hij op de plaats van het ongeluk. ,,Wat ik daar aantrof was afschuwelijk'', vat de Rucphenaar samen. Er zijn al wat anderen toegesneld. Enkelen proberen de deur van het witte busje te openen. Er komt rook uit de motorkap en de omstanders vrezen dat de auto in brand vliegt. De deur geeft echter geen millimeter mee.

Blik van angst en dankbaarheid

De deur aan de passagierskant is wel open. Daar staan andere toegesnelde getuigen, die zich bekommeren over de bijrijder. De Rucphenaar ziet de bestuurder klem zitten in de gekreukte wagen. Ook de deur geeft niet mee. ,,Ik trok aan het handvat, maar het enige dat ik bereikte, was dat ik de handgreep lostrok. De deur zat muurvast.'' Door de klap is de deur ontzet. Gelukkig is daardoor ook een kiertje van ongeveer anderhalve centimeter tussen het portier ontstaan. Daar passen de vingers van de Rucphense getuige net tussen. ,,Ik ben een getraind type en met al mijn power heb ik de deur opengetrokken.''

Zonder de deur ziet hij pas goed hoe ernstig de situatie is voor het slachtoffer. Zijn emotionele blik zal de Rucphenaar dan nooit vergeten. ,,Het leek op angst en dankbaarheid. De jongen was er zeer slecht aan toe.'' Te slecht om hem uit de auto te halen, besluiten de omstanders. Zolang de rook uit de motorkap niet heviger wordt, zou het veilig genoeg zijn om hem te laten zitten tot de hulpdiensten arriveerden. ,,We hebben de brandweer in elk geval wat tijd bespaard door de deur open te wrikken. Elke seconde telt op zo'n moment, dus ze konden sneller bij het slachtoffer komen.''

Quote Ik hoorde de man schreeuwen: 'wat heb ik gedaan?'

Wachtend op de ambulance en brandweer kijkt de getuige naar de twee inzittenden van de andere betrokken auto. Zij zijn vooral emotioneel getroffen. ,,Ik hoorde de man schreeuwen: 'wat heb ik gedaan?' De vrouw wilde zich bijna aan met vastklampen. Ze voelden zich erg schuldig.''

Emotioneel

Niet veel later nemen de hulpdiensten het van de omstanders over. Als de hulpverlening op volle sterkte is, legt de Rucphenaar net als twee andere getuigen een verklaring af bij de politie. De agent informeert nog naar zijn persoonlijke toestand, maar het lijkt de Rucphenaar op dat moment nog redelijk af te gaan. Hij maakt die avond zelfs zijn mountainbikerondje af.

Maar het blijft malen, zeker als hij later die avond een appje krijgt van een vriendin: de bijrijder is overleden. ,,Daar schrok ik behoorlijk van. Ik zag hem wel roerloos zitten, maar ging er absoluut niet vanuit dat het zo zou aflopen.''

Die nacht dringt het pas echt door. Hij slaapt nauwelijks. En ook de volgende dag op zijn werk gaat het niet lekker. De 19-jarige bestuurder die hij heeft geholpen heeft het ongeluk gelukkig overleefd, zij het dat hij zwaargewond raakte aan met name zijn onderlichaam.

Begraven