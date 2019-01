Getrouwtrek rondom Bravislocatie gesprek van de dag in Roosendaal: ‘Vooral een hoop weggegooid geld’

ROOSENDAAL - In de wachtkamers is het gesprek van de dag. De voorgenomen samenvoeging van de twee Bravis-locaties houdt de gemoederen in Roosendaal en Bergen op Zoom flink bezig. Wat vinden de bezoekers van Bravis er eigenlijk van dat er straks maar één ziekenhuis voor Roosendaal en Bergen op Zoom is?



Valérie van Spaandonk (12) uit Oudenbosch komt met vader Jan-Hein net uit het ziekenhuis in Bergen op Zoom gewandeld. Ze is vandaag nog jarig ook, dus na het ziekenhuisbezoek wordt het feesten. Vader Jan-Hein begrijpt dat het organisatorisch misschien efficiënter werkt als er nog maar één locatie is. ,,Maar aan de andere kant is het nu ook goed geregeld: het ene specialisme zit hier en het andere zit in Roosendaal. Voor ons maakt het weinig uit of we naar Bergen op Zoom of Roosendaal rijden. Maar voor de mensen die in die steden wonen is het misschien wel onhandig.''

Ineke Jansen uit Roosendaal is zo iemand. Zij stapt net op haar fiets in de stalling bij de polikliniek in Roosendaal. ,,Ik heb geen auto. Het zou echt lastig zijn als ik voor controle vaak naar Bergen op Zoom zou moeten. Dus ik hoop wel dat het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal komt. Aan de andere kant snap ik dat het handiger is als alle specialisten bij elkaar zitten. Dan wordt er meer overlegd en daar profiteer je als patiënt ook van.''

Paar minuten meer rijden

Marianne Smits uit Scherpenisse is naar Bergen op Zoom gekomen om haar schoonmoeder op te halen die net aan staar is geopereerd. ,,Voor ons maakt het weinig uit of we nu naar Bergen op Zoom of een paar minuten meer naar Roosendaal moeten rijden. Ik vind het vooral belangrijk dat er binnen Bravis een goede samenwerking is, maar die is er nu ook al.''

Bert Rooms heeft altijd in Roosendaal gewoond, maar is niet lang geleden naar Maasbracht verhuisd. Maar hij blijft toch gewoon in Roosendaal onder behandeling. Hij heeft niet veel begrip voor de gang van zaken. ,,Ik vind het vooral een hoop weggegooid geld. Ze zijn net klaar met grote verbouwingen in beide ziekenhuizen, of ze zijn nog bezig!'', vindt hij. Een suggestie voor een nieuwe locatie heeft hij wel: ,,De Wouwse Tol is toch net afgebroken? Dat ligt mooi in het midden.''

Geldverspilling

Ook Martien van Rijsbergen uit Sprundel noemt nieuwbouw 'geldverspilling'. ,,Ze zijn hier in Roosendaal twee jaar met die entree van de polikliniek bezig geweest. De steigers staan er nog! Laten ze dat geld aan de gezondheidszorg besteden.''