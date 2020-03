Gestolen hekwerk hondenuitlaatplaats in Hoeven snel vervangen

HOEVEN - Koud was de nieuwe honduitlaatplaats in Hoeven aangelegd of er was een stuk hekwerk verdwenen. Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, moet het dubbele draaihek zijn gestolen. De gemeente Halderberge heeft aangifte gedaan van de diefstal.

Wethouder Jan Mollen laat weten dat het hekwerk op korte termijn vervangen wordt. ,,Met buurtpreventie en handhaving gaan we intensiever controleren. Zodra het nieuwe hekwerk is geplaatst, kan de plek weer als losloopveld fungeren. Nu is het terrein immers niet omheind.‘’

Het hondenveldje ligt aan 't Groot Stuk achter de sportvelden van Hoeven. De gemeente had aanvankelijk drie locaties op het oog. De uiteindelijke terreinkeuze was met instemming van enkele initiatiefnemers en de Samenstichting Hoeven. Mollen: ,,Het is ook de meest haalbare plek. Het losloopveldje is niet direct in bewoond gebied, dus daar kan niemand moeilijk overdoen. Anderzijds vermindert daarmee de sociale controle met de diefstal als triest resultaat.‘’

Ervaringen positief

Het besluit van burgemeester en wethouders om voor Hoeven deze hondenuitlaatplaats aan te wijzen was pas op 10 maart genomen. Eerder kregen Oud Gastel en Oudenbosch al speciale uitlaatplekken in respectievelijk de wijk Blankershove en aan het Westvaardeke. Volgens Mollen zijn de ervaringen positief. ,,Aan het Westvaardeke staan ook afvalcontainers. Hondenbezitters combineren het uitlaten met het wegbrengen van afval.‘’