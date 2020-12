Gestolen bestelbus uitgebrand in Oud Gastel

veldrijden In gevaar gekomen Cyclocross Rucphen wil desnoods uitwijken naar 4 februari

21 december Spannende tijden voor de organisaties van het NK veldrijden in Zaltbommel en de internationale Cyclocross Rucphen. Kunnen de ritten in januari wel doorgaan? Dinsdag en woensdag worden de harde knopen doorgehakt. Rucphen is bij een ‘nee’ vast van plan ‘iets anders’ te gaan doen.