Gesteund door burgerpeiling pleit politieke partij WOS Halderberge voor vuurwerkverbod

,,We gaan nu in het seniorenconvent, waar de politieke agenda bepaald wordt, vragen om het vuurwerk vraagstuk aan de orde te stellen‘’, zegt fractievoorzitter Carel Roovers, zelf voorstander van een totaalverbod op vuurwerk. ,,De reden laat zich raden. Er zijn steeds meer voorstanders voor een totaal verbod op het vuurwerk. ER is ongelofelijk veel schade, dierenleed en rotzooi. Afgelopen jaarwisseling waren er in ons land ruim 800 vrachtwagens waren nodig om alle troep op te ruimen, over CO2 uitstoot gesproken! Om nog maar te zwijfen over het aantal gewonden en helaas ook doden. En elk jaar wordt het erger.‘’