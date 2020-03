Gesprongen waterleiding zorgt voor veel wateroverlast in Roosendaal

Preken in coronatijd? Zo doet de imam het vrijdagge­bed

27 maart ROOSENDAAL - ,,Beste kijkers, het is belangrijk dat jullie thuis bidden!", dat zegt imam Mourad el-Issati van de Moskee Roosendaal tijdens de vrijdagpreek die via internet te bekijken is. ,,Probeer positief te blijven in deze moeilijke tijd.”