Gesponsorde toiletten gaat Halderberge net even te ver

De stichting had om een tegemoetkoming in de kosten gevraagd voor het komende carnavalsfeest in Oud Gastel. Gedurende vier dagen ligt de nadruk van de festiviteiten in een tent op de Markt. Daar zetten de kasteleins Toine van Aalst en Remco van den Heuvel samen de schouders onder. ,,Het was niet in ons opgekomen tot we vernamen dat Sfeerpop door de gemeente gesponsord wordt‘’, zegt Van Aalst, ,,Sinds een paar jaar werken we samen met de Gastelse carnavalsstichting aan het feest der saamhorigheid. We plaatsen Dixies, de goedkoopste oplossing. Je ziet elders wel eens dat een gemeente ze laat plaatsen. Met die argumentatie plus de sponsoring aan een popfestival meenden we recht te hebben op een bijdrage. Helaas.‘’