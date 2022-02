Gesloten Fidei et Arti roept vragen op: waarom niet eerder onderhoud gepleegd?

Wethouder Jan Mollen gaf vorige week aan dat de grote zaal per direct is gesloten omdat uit inspectie was gebleken dat het toneel en het dak in slechte staat verkeren plus de elektriciteit niet op orde is. Dat die controles laat op gang zijn gekomen, had volgens Mollen te maken met snel wijzigende omstandigheden: binnen het religieus erfgoed was geen plaats voor een nieuw cultureel clusters dus blijven Fidei en ook de musea zitten waar ze zitten.