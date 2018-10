Geslaagde Roosendaalse lunch in week van de eenzaamheid 'Om te buurten'

De sportieve lunch was in het kader van de week van de eenzaamheid. Volgens Conny van Overveld van het Werkatelier, gevestigd in Lindenburg 87, is eenzaamheid ook in Roosendaal een groot probleem. ,,En een onderschat probleem. Het is echt heel moeilijk om mensen uit hun huis te krijgen en bij elkaar te brengen. "

Volledig scherm Conny van Overveld van het Werkatelier, gevestigd in Lindenburg 87 © Foto Alfred de Bruin

Supporters

Talentencentrum Zuidwest Nederland was gastheer van de middag, Een van de wensen van Andre de Klerk is om de talenten samen te brengen met klanten of 'supporters'zoals De Kerk ze liever noemt in het centrum. ,,Het is ons doel om het centrum ook te gebruiken voor verbinden, gezelligheid, warmte en vitaliteit met de buurt. Ik zou het geweldig vinden wanneer onze talenten hier in een supporterscafé worden aangesproken op hun prestaties in het weekend door ouderen. Binnenkort starten we activiteiten voor wijkbewoners op maandagochtend en vrijdagochtend. Er is al een cursus voor internet en tablet in het centrum."

Buurten

De oudste gebruiker van de lunch mevrouw Hopstaken-Van Wesel zit met haar 92 jaar niet veel stil. Ze zit smakelijk te eten maar heeft het druk woensdagmiddag. Ze heeft in Lindenburg ook nog een bijeenkomst voor 80plussers, een initiatief van haar zelf.

,,Voor de ouderen was niets dus het leek mij een goed idee om samen te komen en gewoon wat te buurten. We zaten met een groep van 25 eerst in buurthuis 'De Wieken' in de Kroeven, daar heet het tenslotte buurthuis voor, maar daar zijn we niet meer welkom. Ik heb een brief naar de gemeente geschreven want ik begrijp er niks van."

,, We horen zoveel mooie verhalen in onze groep. Er zijn bijvoorbeeld Limburgers die nog prachtige verhalen over de mijnen vertellen. Ik zelf heb nog veel verhalen over de oorlog en vroeger in de Voorstraat, waar we kolenboer waren. Echt heel fijn en mooi om zo bij elkaar te komen en lekker te buurten."