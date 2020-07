Geslaagde diploma-uitreiking op het Gertrudis: ‘Dit houden we er in!’

Bezoekers zijn blij dat de godshuizen weer open zijn: ‘We hebben de kerk heel erg gemist’

5 juli BERGEN OP ZOOM/OUDENBOSCH/FIJNAART - Eindelijk konden ze zondag weer naar de mis in de basiliek in Oudenbosch. En wat waren ze daar blij mee. ,,Het is prachtig dat we hier weer zijn. Al die tijd hebben we de mis op televisie gevolgd en nu mogen we weer naar de kerk!”, vertelden Godefrido Aniseta en Toke Braspenning.