Geschenkpakket XL; twintig Roosendaalse producten in één doos

Graffiti Jam in Roosendaal blijft groeien met nieuwe hal

25 mei ROOSENDAAL - De vierde Graffiti Jam gaat in 'The Loods' aan de Oostelijkehavendijk in Roosendaal weer groter worden. Rond de 200 spuiters komen zaterdag 2 juni en zondag 3 juni in en rondom de hal hun graffiti kunsten laten zien op door de organisatie aangewezen plekken.