Gerenoveerde atletiekbaan Oudenbosch: ‘Loopt lekker’

Om half drie als de volwassenen aantreden, wisselen de jeugdclinics kogelstoten en verspringen. De afdelingen Nordic Walking, snelwandelen, hardlopen en wandelen tonen zich. Het hele terrein is in beweging.



Jens Remijn (15) heeft wel even op Wikipedia gekeken wie nou eigenlijk die Nelli is. Om half vier is de cooling-down waarna een half uur later alle leden op de baan komen om in parade achter de wethouder en jongste lid Yenthe aan te gaan. Als dat door wethouder Wierikx wordt doorgeknipt, is er gejuich en applaus.