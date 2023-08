Eerste kijkje in nieuwe supermarkt langs A58 bij afslag Zegge: ‘We hebben geen stuiver bespaard’

ZEGGE/ROOSENDAAL - De kassa’s zijn al geplaatst, de eerste rekken en koelingen staan verspreid over de winkelvloer en in grote letters licht het woord ‘vleeswaren’ op. Over een aantal weken gaan de deuren open van de nieuwe Albert Heijn naast de A58 bij afslag Zegge en BN DeStem nam alvast een kijkje.