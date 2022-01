Gerard Reve en Jef Rademakers: ‘We waren devoot en twee viespeuken tegelijk’

Steeds meer verkoop via social media, merken ook deze onderne­mers: ‘Laagdrem­pe­lig voor iedereen’

Waar we op social media eerst vooral updates en foto's met anderen deelden, kunnen we er nu ook volop producten vinden, zoals kleding en interieurspullen. Verwacht wordt dat de verkoop via deze platformen de komende jaren drie keer zo snel zal groeien als shoppen in fysieke winkels. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Accenture.

23 januari