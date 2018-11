Genomineerden aanmelden voor Sportgala Roosendaal 2018

VIDEO + POLL Het nieuwe carnavals­lied­je van Roosendaal is van zeulband Van Alles Wa

14:50 ROOSENDAAL - De jury zweet peentjes. En niet alleen vanwege de hitte die in de Kwakkelkooi omhoog stijgt, richting balkon waar de jury resideert. ,,'T is heel moeilijk dit jaar, het niveau ligt zó hoog'', puft jurylid Hans Hest. Maar om elf over elf is het ei gelegd. Het carnavalsliedje van 2019 is van zeulband Van Alles Wa, die met een ijzersterk liedje het spits afbeet op het festival.