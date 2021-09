Genieten van zon, biertjes en elkaar in Oudenbosch

Niels Dictus uit Hoeven is met z’n vieren aan de statafel heerlijk aan het genieten van een Blonde van brouwerij De Baanbrouwer. ,,We zijn alle keren geweest. Er is hier altijd een leuke ambiance. Deze blonde is heel lekker. Ik ben van de tripels, zeg maar. Het is heel leuk om weer te mogen komen. Straks weer te voet naar huis.’’



Tussen de vele mannelijke bierdrinkers staat het vrouwentweetal Deborah Roozen en Dagmar Vermeeren tegen een grote plantenbak geleund. Ze drinken een licht bier van Pulp Addiction. ,,We blijven tot het einde want al onze munten moeten op. Hierna gaan we nog uit bij Den Thuur in Achtmaal.’’



Johan Ruijzing de voorzitter van het Biergilde is duidelijk in zijn nopjes. ,,We schatten het aantal bezoekers op zo’n 700. Er zijn mensen uit heel West-Brabant en ook zelfs uit Zuid-Holland. We zijn er als gilde ook met een eigen bier. Vanaf vanavond durven we te gaan nadenken over de viering van ons eerste lustrum in 2022. Eerst nu maar eens genieten.’’