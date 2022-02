Genieten op volle Markt voor prins Markus I: ‘En nu de leut verspreiden in Tullepetaonestad’

Nog niet alles is bij het oude na de late coronaversoepelingen, maar dat kan de leut niet drukken. De prins arriveert niet per trein op het station, maar komt vanaf ‘Perron 0.1' wel uit de hal. De leuttrein brengt hem richting centrum, daarna stapt hij met narreke Doremi en sjampetter Rinus op de Turfschuit.

Vreedzame machtsoverdracht

Door een haag van blije gezichten arriveren prins en gevolg bij burgemeester Han van Midden voor het Raadhuis. ,,Welkom terug in Roosendaal. We hebben veel te lang op jullie moeten wachten.” Dan volgt een vreedzame machts- en sleuteloverdracht.

,,Wa d’n optreje hadden we in 2021", spreekt prins Markus I de Tullepetaone toe. ,,Maar het was een feest zonder ontmoetingen. Thuis op de bank maakten we er het beste van. Even leek het dit jaar hetzelfde liedje, maar er bleek toch meer mogelijk. 3G, 2G en 1G kwam voorbij, maar het wordt de zachte G. We gaan nu de leut verspreiden.”