Gemma blijft vechten voor een fietspad in de Leemstraat: ‘Dit is hét schandaal van Roosendaal’

gemma engelen leemstraat roosendaal Leemstraat in Roosendaal in opstand tegen schrappen fietspad

1 februari ROOSENDAAL - De oproep van de directie van Jan de Rijk transport komt uit het hart. Het grote bedrijf vraagt om een vrijliggend fietspad in de Leemstaat in Roosendaal. Voor de veiligheid van fietsers, maar ook voor de chauffeurs die er honderd keer per dag voorbijkomen en de 130 medewerkers van het bedrijf. Het is een van de 51 opmerkingen, vergezeld van een handtekening onder de petitie die is ingediend bij de gemeente Roosendaal.