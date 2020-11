Gemertse medaille is niet van Gastelse handboogschutter

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert trof in een sigarendoosje van zijn opa een aantal medailles aan. Op één ervan stond ‘Olympische Spelen 1920'. Hij zocht contact met Fons Hermans, wandelende encyclopedie over de Spelen in Antwerpen nu honderd jaar geleden. Op die Spelen haalde Gastelaar Janus van Merriënboer goud in de landenwedstrijd. Een tastbaar bewijs van zijn Olympische titel is nooit gevonden.