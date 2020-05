Gemeenteraad worstelt met verhuizing Aldi uit winkelcentrum Oudenbosch

In de commissievergadering werd deze week al duidelijk dat Aldi groen licht krijgt van Lokaal Halderberge, dat het CDA twijfelt en dat VVD, WOS, Progressief Halderberge en VDG (met 12 zetels een raadsmeerderheid) vrezen dat het hek van de dam is zodra de discounter zich aan de rand van Oudenbosch vestigt. Supermarkten als Jumbo in Oud Gastel en Lidl Oudenbosch hadden in het verleden soortgelijke plannen, maar stuitten op gemeentelijk en provinciaal beleid.

Hoofdpijndossier

Het hoofdpijndossier Aldi Oudenbosch voert terug tot 2010. Het toenmalige gemeentebestuur van Halderberge zat met het leegstaande handelscentrum Bosschendijk in haar maag. Of de superdiscounter geen interesse had? De belangstelling groeide. Aldi zag geen uitbreidingsmogelijkheden meer van de huidige super aan het Oostvaardeke, kocht het pand aan de Bosschendijk en opende de onderhandelingen met de gemeente.

En hoewel de detailhandelsnota compacte winkelcentra voorschrijft en bedrijventerreinen zich niet lenen voor supermarkten, bood het college Aldi toch de kans uitplaatsing te onderzoeken. Wel onder de strikte voorwaarde dat de vrijkomende winkel zou worden ingevuld met een trekker. Aldi vond na lang zoeken Boekenvoordeel als plaatsvervanger. De laatste hobbel leek genomen. Wethouder Hans Wierikx kon weinig anders dan een raadsvoorstel formuleren, waarin de verhuizing werd aanvaard.

Storm van kritiek

Het gaf een storm van kritiek uit ondernemerskringen. Eerst met een trits aan bezwaren op het plan. Voorafgaand aan het raadsdebat deden insprekers van de drie ondernemerskringen, van Jumbo en Lidl het nog eens dunnetjes over: dit druist tegen alle adviezen in, hoe kon de gemeente het zó ver laten komen? Het bracht Gisela van Beek (Lokaal Halderberge) niet van haar stuk. ,,Ondernemers mopperen altijd.‘’ Terugkijkend op het proces deed het college in wisselende samenstellingen volgens haar al zo vaak toezeggingen dat er geen weg meer terug is. Van precedentwerking wilde Van Beek niet weten. ,,Aldi voldoet aan de gestelde eisen. Ze vormt geen uitzonderingspositie, ik zie het als een win-win situatie.‘’

Rug tegen de muur

Simone Dirven (CDA) ging daar een eind in mee. Ze verwonderde zich over de vasthoudendheid van Aldi in dit langslepend dossier. ,,Voor het college moet dit een les zijn: breng de gemeenteraad eerder in stelling.‘’ Ook Gert Logt (VDG) vond dat de raad met de rug tegen de muur gezet werd. ,,Aan het eind van de procedure kunnen we alleen nog maar ja of ja zeggen.‘’ Logt had geen hoge verwachtingen van Boekenvoordeel. ,,Wat als de winkel over drie jaar leeg komt en er alsnog een supermarkt in wil?‘