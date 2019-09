Gemeenteraad wil uitleg over plannen Geerhoekgebied

Jan Paantjens keert terug in gemeente­raad Halderber­ge

5 september OUDENBOSCH - Bijna een jaar nadat hij zich als raadslid terugtrok om waarnemend wethouder in Etten-Leur te worden, keert Jan Paantjens terug in de gemeenteraad van Halderberge. Bij het CDA levert Ad van Tetering zijn raadszetel weer in.