Gemeenteraad van Roosendaal vergadert in kerk Heerle

Het is 24 jaar geleden dat de laatste raadsvergadering is gehouden op het grondgebied van de toenmalige gemeente Wouw. Die gemeente bestond uit de kernen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten. Deze gemeente werd als gevolg van de gemeentelijke herindeling met ingang van 1 januari 1997 samengevoegd met de toenmalige gemeente Roosendaal en Nispen en zo ontstond de nieuwe gemeente Roosendaal. De gemeenteraad van Wouw vergaderde voor het laatst in december 1996.

Uitwijken

De raadsvergaderingen van de nieuwe gemeenteraad zijn sinds januari 1997 in het oude raadhuis aan de Markt in Roosendaal. Vanwege corona en de RIVM-richtlijnen kan de gemeenteraad op deze locatie echter niet met een volledige bezetting vergaderen en wordt uitgeweken naar andere locaties in de stad. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Evelien van der Star (VLP) opperde het idee ook eens uit te wijken naar één van de dorpen. En daarom is op 17 december de vergadering in de voormalige kerk van Heerle.