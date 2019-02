Gemeenteraad Roosendaal luistert naar wensen bevolking

Jacques Niederer: burgemees­ter van Roosendaal én vanaf maart voorzitter van de Huurcommis­sie

17:32 ROOSENDAAL - Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal gaat vanaf 1 maart ook aan de slag als voorzitter van het bestuur van de Huurcommissie in Den Haag. Niederer is nog tot en met 1 oktober burgemeester van Roosendaal. Tot die tijd wil Niederer beide functies combineren, het voorzitterschap van de Huurcommissie is een functie voor twee dagen in de week.