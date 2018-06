Gemeenteraad Roosendaal: communicatie naar inwoners moet beter

,,De Nieuwstraat en de bioscoop, de problemen bij kerncentrale Doel, overlast rondom een Poolse supermarkt; de laatste tijd veranderen allerlei zaken in onze gemeente al snel in hoofdpijndossiers. De oorzaak volgens ons? Gebrekkige communicatie. Enerzijds over het proces aan de voorkant ('mocht ik als inwoner nu meedenken of meebeslissen?') en anderzijds is er minimale of geen communicatie als een voorstel tot uitvoering komt. Inwoners willen graag weten wanneer er wat gebeurt en of ze nog mogelijkheden hebben om te reageren. Wat ons betreft is de tijd rijp voor een betere communicatieve aanpak. Dat scheelt tijd, geld, bezwaarschriften en frustratie", aldus de tien fracties in een brief aan burgemeester Jacques Niederer (Communicatie).

Om de communicatie op korte termijn te verbeteren, stellen de partijen voor ieder raadsvoorstel te voorzien van een compacte communicatieparagraaf. ,,Daarbij kunnen inwoners aangeven waar ze behoefte aan hebben; informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen. Daarnaast is het volgens ons van belang dat we aangeven welke communicatiemiddelen -bijvoorbeeld folders of bijeenkomsten- er worden ingezet. Bijkomend voordeel van zo'n communicatieparagraaf is dat er geen dubbel werk wordt gedaan. Politieke partijen weten namelijk vaak niet in welke mate inwoners zijn betrokken bij een voorstel, waardoor ook zij in de weer gaan met het betrekken of bevragen van inwoners. In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt dit eveneens een belangrijk aspect."

