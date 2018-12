Gemeenteraad luistert niet naar burgemeester Jacques Niederer

In het verlengde van die motie kwam Peter Raijmaekers (RL) met het plan om pop-up stores in te richten met veiligheid als centraal thema. Want, zo stelde hij in een motie, de afstand tussen politie, justitie en gemeente blijft (te) groot en de onderlinge communicatie verloopt niet optimaal. De pop-up winkel moet die kloof dichten.



In de beleving van de RL (de motie werd mede ingediend door CDA, GroenLinks en VVD) moeten de wijkagenten en de boa's meer zichtbaar worden. Dat kan op een centrale plek in de gemeente, maar kan ook met ‘een rondtrekkend circus'. In zo'n pop-up store kan ook informatie worden verschaft over bijvoorbeeld brand- en inbraakpreventie.