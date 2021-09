Gemeenteraad heeft straks meer te zeggen over regionale samenwerkingsverbanden

ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR - Gemeenten werken samen. Dat weet u, want als u stamboomonderzoek wil doen, moet u naar het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom. Uw aanslag gemeentelijke belastingen komt van de Belastingsamenwerking West-Brabant in Etten-Leur. En de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in Tilburg gaat op pad als u klaagt over stank vanaf het industrieterrein.

Het nadeel van al deze samenwerkingsvormen, al deze ‘gemeenschappelijke regelingen’, is dat de gemeenteraad het zicht erop een beetje kwijt is geraakt. De burger ook. Dat moet veranderen en dat gaat veranderen.

Veiligheidsregio

Gemeenschappelijke regelingen zijn er zat. Denk ook aan de GGD, aan het Werkplein, de Regionale Ambulance Voorziening en misschien wel de bekendste: de Veiligheidsregio. Diensten in een mooi kantoor met een eigen bestuur, waarin meestal wethouders en deskundigen zitten.



De wethouder legt vervolgens verantwoording af aan de gemeenteraad. Maar raadsleden hebben geen directe zeggenschap. Een paar keer per jaar vergadert de gemeenteraad over al deze samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld als de begroting of de jaarrekening van het Werkplein wordt behandeld.

Elke keer klinken dezelfde klachten. Een fictief voorbeeld: de gemeenteraad van Zundert klaagt omdat ze niet precies weet waarom het bestuur van het regionaal Archief in Bergen op Zoom vijf extra mensen wil aannemen. Bovendien, in het archief werken acht gemeenten samen. Wat voor zin heeft het als gemeenteraad van Zundert om tegen die personeelsuitbreiding te zijn als de rest voor is?

Met andere woorden: worden gemeenschappelijke diensten wel democratisch bestuurd? Nee, want de besturen worden niet rechtstreeks gekozen en gemeenteraadsleden voelen vaak een te grote afstand tot de regionale dienst, waar ze te weinig invloed op hebben.

Afgelopen maandag kwamen vertegenwoordigers van 26 West-Brabantse gemeenten in Etten-Leur bijeen om te praten over de Gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Belangrijkste wijzigingen: de burger krijgt meer invloed en bij elke gemeenschappelijke regeling kan een regionale adviescommissie worden ingesteld.

Gedragen door de regio

Zo'n commissie kan binnen de regeling de stem van de regio laten horen. Niet nádat, maar vóórdat er een besluit wordt genomen. Terug naar het voorbeeld: de gemeenteraadsleden bepalen in de adviescommissie eerst wat zij van die personeelsuitbreiding op het archief vinden. Dat advies gaat naar het bestuur van het archief, dat vervolgens een besluit neemt. Een besluit dat veel meer dan nu, wordt gedragen door de regio.



Annette Gepkens (GroenLinks) was namens de gemeenteraad van Roosendaal in Etten-Leur aanwezig. ,,We hebben afgesproken dat we tegen de jaarwisseling een keer gaan oefenen met de adviesraad als de kaderbrieven 2022 van de samenwerkingsverbanden worden behandeld. Zodat we vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart een idee hebben hoe het werkt.”

Zoek elkaar op

Raadsleden kunnen ook buiten zo'n formele commissie om samenkomen om onderwerpen te bespreken. Wim Voeten, raadsgriffier van Etten-Leur: ,,Als gemeenteraden iets willen moeten ze elkaar opzoeken. Voordat besluiten worden genomen. Wij als raadsgriffiers gaan een lijstje maken van raadsleden die zich met gemeenschappelijke regelingen bezighouden.”

Ook krijgt de burger invloed op de samenwerkingsverbanden. In de gewijzigde wet is verankerd dat belanghebbende burgers bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van beslissingen worden betrokken.