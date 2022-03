Gemeentelijke secretarie Roosendaal in fasen terug naar het Stadserf

De officiële opening was het startschot voor de verhuizing die volgende week van start gaat. Pas half mei zal de laatste ambtenaar terug zijn op het Stadserf 1 en draait de gemeentelijke dienstverlening daar weer op volle kracht.

Als eerste kreeg ‘een buurman’ het woord. Hij prees de manier waarop de omwonenden in de voorbije bouwperiode bij de werkzaamheden is betrokken. ,,Om de twee maanden bezochten we de bouw en met kerst kregen we zelfs een presentje.”

De conciërge onderstreepte het hergebruik van materiaal uit het oude in het nieuwe stadskantoor. ,,Dat deed mijn vader vroeger ook. Die sloeg alle kromme spijkers weer recht.” Ook benoemde de conciërge de zeer beperkte hoeveelheid afval - naar verluidt één container - afval die bij de sloop van de oudbouw overbleef. De rest is hergebruikt. Er zijn 25.000 bakstenen afgebikt en opnieuw gebruikt en van de oude kozijnen is een parketvloer gemaakt.

Kindje

Het lieve kindje dat als derde het woord kreeg, dankte de gemeente en de bouwers voor deze duurzame aanpak en ze keek vooruit naar de fraaie tuin die om het stadskantoor gaat worden aangelegd. Als slotspreker bracht wethouder Cees Lok de elektrische koppeling tot stand waarna alle lampen in de nieuwe publiekshal gingen branden.

Bijna alles uit het oude gebouw is dus gerecycled. Van gipsplaten tot deurposten en van plinten tot gevel-strips. Het is terug te vinden als tussenwand in het vergadercentrum, als parket in het restaurant of als verlichtingsornament in de nieuwe rozentuin. ,,Zo is het een open kantoor geworden met verrassende oplossingen voor zowel de mensen die er werken als voor de bezoekers.”

In fases

De ingebruikname is gefaseerd. Dan kan het gewone werk doorgaan en kunnen de kinderziektes eruit worden gehaald. Maart en april zijn de verhuismaanden. Vanaf medio mei zijn ook de balies weer open. En vanaf dan staat het gebouw weer helemaal open voor publiek.