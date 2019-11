Gemeentelijke kunstgrasvelden in Roosendaal zijn niet verzekerd

Video Burgemees­ter Han van Midden staat achter de kassa in Heerle:’Hij doet gewoon lekker gewoon!’

29 november ROOSENDAAL - Schort aan en gaan. Burgemeester Han van Midden stond vrijdagochtend achter de kassa van Super de Buurt in Heerle. ,,Ik was 15 jaar toen ik bij AH achter de kassa heb gestaan. Dat is een tijd geleden maar, het gaat me nog goed af!", glimlacht de burgervader na het afrekenen van een heel bruin brood.