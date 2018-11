Gemeentekantoor aan Stadserf is vanaf zomer 2021 het HUIS van Roosendaal

Wethouder Cees Lok presenteerde de plannen voor het nieuwe gemeentehuis, dat in de zomer van 2021 in gebruik wordt genomen. Van eind 2019 tot de heropening worden de secretarie in een ander groot gebouw ondergebracht. Daarbij gaan de gedachten uit naar het EKP-gebouw of iets soortgelijks.

Flexibele werkplekken

Al in 2003 is voor het eerst over het nu 40 jaar oude stadskantoor gediscussieerd. Volgens wethouder Lok deugt er niks meer van. ,,Het is ouderwets, gedateerd en verre van comfortabel. Als het buiten koud is, is het binnen koud. We hebben nu vaste kamers en er is een tekort aan vergaderplekken. Straks gaan we met flexibele werkplekken aan de gang.” Ambtenaar Gabriel Jas kent de gebreken van het kantoor ook. ,,Bij de bouw is er al bezuinigd op de klimaatbeheersing. Als het buiten 30 graden is, is het binnen 40 graden.”