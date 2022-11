Gemeentebestuurders Rucphen en Essen lunchen met elkaar: beter goede buur dan verre vriend

Column Bommen en granaten, moord en doodslag in de Biggelaar

Een brute terroristische aanslag afgelopen zondag in het Roosendaalse winkelcentrum de Biggelaar met meerdere doden en gewonden. Toch heeft er geen letter van in deze krant gestaan, vond het NOS Journaal het niet de moeite waard en zat er op maandag niemand aan tafel bij Jinek of Op1.

15 november