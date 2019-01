Gemeentebestuur Halderberge trekt elke twee maanden een dorp in

,,We willen graag weten wat er leeft onder onze inwoners. Die komen niet per definitie naar de gemeenteraad in Oudenbosch. Daarom draaien we het om‘’, aldus burgemeester Jobke Vonk-Vedder, die zegt dat het plan deel uitmaakt van het collegewerkprogramma. n dorpshuis De Steiger is iedereen tussen 19 en 21 uur welkom.

Trots

De burgemeester opent de avond. Daarna gaat het college elk aan een tafel zitten om de goede en minder goede dingen van de dorpsgenoten aan te horen. ,,We willen geen beeld krijgen wat goed gaat in Stampersgat en wat nog beter kan. Oftewel: waar is men trots op, wat wordt gemist in de omgeving, wat kan beter?‘’

Aanmelden voor de kernbezoekavond is niet noodzakelijk, maar is vanwege de organisatie wel handig. Specifieke onderwerpen, waar het college zich even op voor kan bereiden kunnen alvast doorgespeeld worden. Dat kan via mailadres p.laros@halderberge.nl