Gemeentebesturen Bergen en Roosendaal in gesprek met Bravis-leiding

ROOSENDAAL - De gemeentebesturen van Roosendaal en Bergen op Zoom zijn samen in gesprek met Bravis over de toekomst van het ziekenhuis. Nu heeft Bravis nog ziekenhuizen in de twee plaatsen, maar het voornemen is er om één nieuw ziekenhuis te bouwen.

Het eerste plan voorzag in nieuwbouw rond 2030, maar een maand geleden maakte de Raad van Bestuur bekend het nieuwe gebouw al in 2025 te willen openen. Begin volgend jaar hakt de Raad van Bestuur over de uitvoering van dat plan de knoop door. Al direct nadat dit nieuws naar buiten kwam klom de PvdA in Roosendaal in de pen om na te gaan wat de rol van het gemeentebestuur is.

Standpunt

Wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks, Zorg) antwoordt nu dat de twee gemeenten en het ziekenhuis met elkaar in gesprek zijn. ‘De gemeenteraden worden geïnformeerd zodra dit aan de orde is', aldus Koenraad. Ze geeft geen antwoord op vragen als 'hebben Bergen op Zoom en Roosendaal een gedragen gezamenlijk standpunt over de toekomst van Bravis?’ en ‘is er al nagedacht over een mogelijke locatie?'.

De wethouder onderstreept dat de ziekenhuizen in Bergen en in Roosendaal beide een regionale functie hebben. ‘Om de kwaliteit van de zorg te behouden is een Bravis ziekenhuis met een duurzame toekomst noodzakelijk waarbij de werkgelegenheid in de regio behouden blijft', noteert de wethouder. Ze schrijft dus niet dat de werkgelegenheid in Roosendaal moet blijven, maar in de regio.

Bestemmingsplan

Overigens moet de rol van de gemeenten in het veranderingsproces bij Bravis niet worden overschat. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis beslist zelf over de toekomst. Gemeenten komen vooral in beeld als er een bestemmingsplan moet komen voor een nieuw ziekenhuis of voor het veranderen van een van de bestaande vestigingen.

Verouderd

Eerder zei Hans Ensing van de Raad van Bestuur van Bravis dat het uitbouwen van één van de twee ziekenhuizen niet aan de orde is, omdat ze allebei te verouderd zijn. Zowel het vroegere Franciscusziekenhuis in Roosendaal als het Lievensbergziekenhuis in Bergen op Zoom dateren van 1968. Een compleet nieuw ziekenhuis bouwen kost tussen de 200 en 300 miljoen euro.