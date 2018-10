Gemeente trekt stekker uit Care Innovation Center

column Waarom ik mijn poep-etende, schoen-slopende hond altijd vergeef

9:45 Schijtbeest, denk ik. De ochtendwandeling gaat niet zoals gepland. Ik ben laat voor mijn werk en Twingo heeft in een drol liggen rollen. De bruine derrie met stukjes zit achter haar oor, in de nek, op haar schouder en ze heeft er met drie poten in gestaan. Ze lijkt trots op haar nieuw verworven geur.