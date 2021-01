Gemeente treft noodmaatregelen bij brugje over Watermolenbeek bij Nispen

Fransman vermoeid van kraken slapend in andermans auto gevonden

10 januari ROOSENDAAL/BREDA - Een 18-jarige Fransman zou in één nacht in Roosendaal vijf inbraken hebben gepleegd, of pogingen daartoe, in auto’s en woningen. De man werd slapend aangetroffen in een opengebroken auto, omdat hij het koud had en vermoeid was van zijn activiteiten.