Gemeente steekt kleine vier ton in proeven met parkrangers in Langdonk en parken

In een in januari breed aangenomen motie riep de raad burgemeester Han van midden op de oud-gespecialiseerd militairen breder in te zetten. Op dat moment waren de Parkrangers naast het surveilleren op industrieterreinen Borchwerf en Majoppeveld ook actief in het Emile van Loonpark en Vrouwenhofpark én straten als de Brugstraat en Molenstraat, na klachten over overlast. Gezien de successen daar, is nu ook besloten de Parkrangers in te zetten in Langdonk. Van Midden heeft daar wel oren naar.