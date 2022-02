Gemeente sluit woning na vondst wapens, drugs en 14.000 euro aan contant geld in Hoeven

Was Punt nu ook officiële stageplek voor scholieren

RUCPHEN - Het is een en al bedrijvigheid op de gemeentewerf van Rucphen. In een van de ruimtes aan de Expeditieweg draaien 14 wasmachines en 15 drogers dag in dag uit op volle toeren. Hier wordt voor 150 mensen, die nog zelfstandig wonen en daarvoor een Wmo-indicatie hebben, de was gedaan. Sinds dinsdag is het Was Punt ook officieel leerwerkbedrijf.

