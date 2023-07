Gemeente Roosendaal zet alle bouwplannen op een rijtje met By Roos

Roosendaal krijgt miljoenen om jeugd uit de criminali­teit te houden, dit gaat er mee gebeuren

ROOSENDAAL - Roosendaal krijgt hulp in het gevecht tegen jeugdcriminaliteit. Het Rijk maakt de komende drie jaar bijna 3,4 miljoen euro over, nu de gemeente is toegelaten tot de aanpak ‘Preventie met Gezag’.