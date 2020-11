Gemeente Roosendaal wil betere relatie met de burgers

Op die vragen zoekt de griffie van de gemeente antwoorden. Daarom is een enquête uitgezet waar iedereen aan kan deelnemen. De vragenlijst is te vinden op www.roosendaal.nl/geefjemening. Belangstellenden kunnen tot 1 december antwoorden invullen.

Quick Scan

Communicatie

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een betere rolverdeling te krijgen tussen burgers en de gemeente. Daarbij speelt communicatie natuurlijk een heel belangrijke rol. Bij heel veel plannen is de mening van de inwoners belangrijk. Denk aan nieuwbouwwijken, fietspaden, armoede, migrantenbeleid en bedrijventerreinen. ,,Dus is het goed om het daar eens met elkaar over te hebben", zegt Van Straaten.

Naast inwoners, vullen ook de leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren van de gemeente Roosendaal de vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners.

Motiveren

Enkele vragen uit het onderzoek: biedt de gemeente Roosendaal de burger voldoende mogelijkheden om via de digitale kanalen samen te werken met de gemeente, doet de gemeente voldoende om speciale doelgroepen (zoals jongeren, ouderen, laaggeletterden) te motiveren mee te praten over lokale kwesties en welke steun burgers van de gemeente nodig hebben als ze hun buurt willen verbeteren. De enquête zal leiden tot een aantal analyses en aanbevelingen.

Inspraak

Onlangs bracht de PvdA-fractie een soortgelijk onderwerp te berde: inspraak. Op initiatief van de sociaaldemocraten komt er een werkgroep die gaat onderzoeken of inspraak in Roosendaal wel goed is georganiseerd. Nu is vaak niet duidelijk wanneer de mening van de burger wordt gevraagd. Ook ontstaat wel eens wrijving tussen burger en gemeente omdat niet helder is wat met de inspraak gebeurt.