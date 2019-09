Gemeente Roosendaal vraagt 1,5 miljoen subsidie voor warmtenet Westrand

Het plan van het Duurzame Energiebedrijf Roosendaal (DER) en wooncorporatie Alwel is om een groot aantal woningen in Westrand aan te sluiten op het warmtenet. Ook de nieuwbouwwijk Stadsoevers krijgt straks de warmte van dit net.

Lage temperatuur

Het Duurzame Energiebedrijf Roosendaal is een gemeentelijk bedrijf. DER maakt gebruik van lage temperatuur (40°C) restwarmte van afvalverbrander Suez aan de andere kant van de A17. Met deze restwarmte worden de Douanier, de woningen van de nieuwe Wipwei en de basisschool de Zonneboom in Westrand al verwarmd. In de nabije toekomst worden er meer nieuwbouwprojecten via de DER van warmte voorzien.

Projectplan

Als de gemeente de subsidie van de provincie krijgt, wordt het geld in beginsel overgedragen aan de DER. Het bedrijf zet het in voor de financiële dekking van het projectplan. Een voorwaarde die de gemeente aan DER stelt is dat eerst het complete plan ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Dat plan zal er op zijn vroegst eind dit jaar zijn.

Informeren