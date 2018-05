Gemeente Roosendaal vernietigt per ongeluk fietstas met kostbare bidprentjes

ROOSENDAAL/STEENBERGEN - Een fietstas vol kostbare bidprentjes die naar de gevonden voorwerpen in Roosendaal is gebracht, is per ongeluk weggedaan. De eigenaar van de tas, Maria Veldmans uit Steenbergen, is verbijsterd. De gemeente betreurt de gang van zaken.

De bidprentjes waren verzameld door een familielid van de Steenbergse. Erg bijzondere zaten er tussen, zegt Veldmans. ,,Van voor 1900.'' Toen haar familielid de prentjes wilde komen brengen, is hij ze onderweg verloren.

Veldmans plaatste daarop een oproep in deze krant. Een vrouw reageerde: ze had de tas gevonden en afgegeven bij de gemeente Roosendaal.

Perplex

Quote Het was nog geen week geleden dat de tas was verloren! Maria Veldmans Veldmans: ,,Ik heb meteen de gemeente gebeld en ging de volgende ochtend langs.'' Daar kreeg ze slecht nieuws. ,,De vrouw achter de balie zei dat ze maar eerlijk zou zijn. En vertelde dat de fietstas al weg was.'' Veldmans stond perplex. ,,Het was nog geen week geleden dat de tas was verloren!''

Kostbare schat

Het familielid van Veldmans had de bidprentjes zorgvuldig bewaard, vertelt ze. ,,Het was zo'n kostbare schat. In die tas zaten honderden prentjes. Heemkundekringen zouden heel blij zijn geweest met de informatie.'' Ze snapt niet waarom de gemeente de tas zo snel heeft verwijderd. ,,En waarom eerst niet even erin gekeken om te achterhalen van wie die is?''

Foutje

De gemeente Roosendaal bevestigt dat er een fout is gemaakt. ,,De tas is op 9 mei bij ons binnengebracht'', zegt gemeentewoordvoerster Monique Beukers. Ze legt uit dat gevonden voorwerpen worden geregistreerd en dan een jaar in een kluisje worden bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Periodiek komt er een bedrijf langs om die spullen op te halen. ,,Dat is ook gebeurd in de week dat de tas is binnengebracht'', zegt Beukers. ,,Deze stond nog boven om te worden geregistreerd.''