Gemeente Roosendaal verbijsterd over plan voor 110 appartementen: ‘Dit kan écht niet’

Na 10 jaar in de bijstand werkt Debbie nu in de zorg: 'Ik ga fluitend naar mijn werk’

20 oktober ROOSENDAAL/BREDA - Door het nijpende personeelstekort zitten zorgorganisaties al jaren met de handen in het haar. De coronacrisis legt eens te meer bloot hoe groot de behoefte is aan extra medewerkers die snel inzetbaar zijn. Maar hoe regel je dat? Door vooral heel praktisch en laagdrempelig te denken, is de insteek van het West-Brabantse project Zorgkracht.