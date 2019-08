Gemeente Roosendaal veilt deel van de eigen kunstcollectie online

Gedurende de tweede helft van de vorige eeuw verzamelde de gemeente een collectie met werk van vooral hedendaagse kunstenaars. Een deel daarvan brachten de kunstenaars destijds zelf in via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR).

De veiling is in twee rondes op de site van Veilet: www.veilingenvankunst.nl. De stukken zijn te zien op www.veilingenvankunst.nl/auction/preview/469. De eerste ronde is van zondag 1 september 20.00 uur tot zondag 8 september 20.00 uur. De tweede is van zondag 8 september 20.00 uur tot zondag 15 september 20.00 uur. De opbrengst gaat naar een nieuw kunstwerk in het stadhuis.