Gemeente Roosendaal: steun de noodlijdende Voedselbank

Binnenkort in Bravis: snel en op grote schaal testen op coronavi­rus

18:05 ROOSENDAAL - Patiënten snel en op grote schaal testen op het coronavirus. Dat kan binnenkort in Microvida, vestiging Bravis Roosendaal. ,,Van een patiënt die binnenkomt weten we straks binnen vier à vijf uur of hij besmet is met corona of niet”, zegt directeur en arts-microbioloog Bram Diederen.