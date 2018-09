Gemeente Roosendaal past website 'ondernemen' nog dit jaar aan

Burgemees­ter gooit drugspand op slot: 'Dat willen we niet in Roosendaal'

9:34 ROOSENDAAL - Burgemeester Jacques Niederer heeft een woning aan de Hulsdonksestraat in Roosendaal voor drie maanden gesloten. In het huis werden in juli een grote hoeveelheid hennepstekken aangetroffen. Ook bleek dat er een hennepkwekerij in aanbouw was.