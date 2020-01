Gemeente Roosendaal pakt knelpunt op de Boulevard aan

NK veldrijden rucphen Erik Dekker opent NK veldrijden met zijn derde crosstitel

13:12 Erik Dekker opende zaterdag in Rucphen het NK veldrijden met het veroveren van de nationale titel in de categorie Masters 50+. De oud-prof uit Hedel heroverde daarmee de kampioenstrui. Eerder won hij het NK cyclocross in 2015 (Veldhoven) en 2018 (Surhuisterveen).